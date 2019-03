"Rosta Marian, Fővinform" - egész más oldaláról mutatkozik be a közlekedési tudor

Kőnap címmel nyit kiállítást pénteken Rosta Marian az Aranytíz Átrium Galériájában.

"Ez onnan indult, hogy ma nőnap van, és megindított, hogy mi lenne, ha ez adna a címét a kiállításomnak. A képeimnek a 80 százaléka, akár tájkép, akár utcakép, mindig van valamilyen kő benne" - fogalmazott az InfoRádióban Rosta Marian.

Eredetileg 20 képet válogatott ki, de csak 16 fért el a kiállítótérben, így az újdonság és az összeilleszthetőség győzött.

A képek Budapestről, illetve mediterrán vidékekről szólnak, olyan tájakról, amik melegséget árasztanak.

Rosta járt például Avignonban, ahol lefotózta a pápapalotát, de festményben már szinte csak az épület lépcsőjét örökítette meg, de egy portugál utcaképe egészen hasonlít a szentendrei macskaköves városrész képéhez.

Budapestről a bazilika, illetve az Anker köz látható, és Rosta Marian lefestette azt a házat is, ahol született, és amelyben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egy részlege is otthont talált egy időben. Ezért is az a kép címe: Fészek.

