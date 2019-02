Remekművel gyarapodott a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye

Anthonis Van Dyck (1599-1641) flamand festő Stuart Mária Henrietta hercegnőt ábrázoló portréja került a múzeum birtokába, miután azt egy aución skerült megvásárolni.



A világ festészetének egyik kiemelkedő alkotása került Budapestre - hangsúlyozta a portré keddi bemutatásán Kásler Miklós, hozzátéve: Van Dyck korának egyik legkiválóbb festője volt, Rubens tanítványa, de vele egyenrangú mester.

Baán László, a múzeum főigazgatója közölte: Van Dyck remekművét keddtől egy erre az alkalomra összeállított kamara-kiállításon láthatja a közönség a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének néhány másik darabjával együtt.

Elhangzott az is, hogy készül a Szépművészeti Múzeum egy nagyszabású Rubens-Van Dyck kiállításra is.

Rubens tanítványa volt a portréfestészet megújítója

Anthonis van Dyck (Anthony van Dyck) flamand festő, a XVI. századi portréfestészet megújítója 1599. március 22-én született Antwerpenben. Eredeti neve Antoon van Dijck volt. Kivételes tehetségét korán felfedezték, tízéves korától festészetet tanult, mestere idősebb Hendrick van Balen volt. Öt év múlva már rutinos művésznek számított, erről árulkodik 1613-14-re datált önarcképe is. 1615 körül önálló műhelyt hozott létre ifjabb Jan Brueghellel, 1618-ban pedig felvették szabad mesternek az antwerpeni Szent Lukács Festőcéhbe. Pár év elteltével a város - sőt egész Európa - fő segéde lett, többek között Peter Paul Rubens műhelyében.



1620-ban utazott először Angliába, ahol I. Jánosnak dolgozott 100 font fizetség fejében. Néhány hónap múlva visszatért Flandriába, majd 1621-ben Olaszországba ment, hogy az olasz festők technikáját tanulmányozza. Noha Rubenst tekintette igazi mesterének, nagy hatással volt rá Giorgione és Tiziano is. Akkor kezdett el portréfestészettel foglalkozni. Veronese, Tiziano és Rubens hagyományait folytatva kifejlesztette a teljes alakos portréstílust, amellyel osztatlan sikert ért el az arisztokrácia körében. 1627-től ismét szülővárosában dolgozott, felhasználva lélektani megfigyeléseit is, előnyös portrékat festett flamand támogatóiról.



1632-ben I. Károly meghívta udvari festőjének, mintegy negyven portrét festett a királynak, harmincat a királynőnek (aki másnak nem is ült modellt ebben az időszakban), és kilencet Stafford hercegének. Az angliai főurakat is szép számban megörökítette.

Második hazája Anglia lett, Londonban nagy műtermet rendezett be. Hírnév iránti vágya és költséges életmódja miatt azonban később szinte minden megrendelést elvállalt, futószalagon gyártotta a portrékat. Hogy a határidőket tartani tudja, segédekkel festette meg a ruhákat, ő csak a fejet ábrázolta a vásznon, végül már csak az utolsó simításokat végezte a képeken.

1638-ban elvette Lord Ruthven lányát, Maryt, aki egy ideig a királynői trónus várományosa is volt. A következő években többször járt Flandriában és Franciaországban. Párizsi útja során súlyosan megbetegedett, és nem sokkal hazatérése után, 1641. december 9-én Londonban elhunyt.



Noha igazi területe az arcképfestés volt, Van Dyck művészetének egy részét bibliai és mitologikus kompozíciók jellemzik (A keresztvitel, Részeg Silenus). Fennmaradt történelmi festményeinek egy listája is, de az abban felsorolt művek elpusztultak. Az általa kialakított úgynevezett társasági arckép nemcsak kortársaira volt nagy hatással, hanem szinte napjainkig tovább él.