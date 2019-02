Következménye lett a filmsztár rasszista kijelentésének

Lemondták Liam Neeson legújabb filmjének vörösszőnyeges bemutatóját kedden, nem sokkal a rendezvény kezdete előtt. A Dermesztő Hajsza című film New York-i premierje előtt ugyanis sokan bírálták Neeson minapi interjúját, amelyben északír származású színész larról beszélt, hogy sok évvel ezelőtt bosszúállásként szándékosan feketékre akart támadni.

Liam Neeson: ‘I walked the streets with a cosh, hoping I’d be approached by a “black b******” so that I could kill him’ - Listen to his full comments in our exclusive interview https://t.co/jdWzfip1rI pic.twitter.com/Ma14TG8pNj