Bukta Imre csemegéi a Kieselbach Galériában

A festőművész az InfoRádiónak elárulta: a tárlaton bemutatott gyűjtemény nem kizárólag a saját válogatása, segítségére volt ugyanis Kieselbach Tamás művészettörténész és Kozák Gábor, a Godot Galéria kurátora is. A művészettörténész, galériatulajdonos kifejezetten ragaszkodott az 1992-es Katonatisztek a disznótoron című műhöz, ami a Ludwig Múzeum tulajdona. A kurátor pedig abban segített neki, hogy a kiállítás átfogó, mégis újszerű legyen – mondta Bukta Imre.

A művész elmondása szerint a tárlat összeállításánál a emblematikus alkotásokkal nem igazán foglalkoztak, hiszen ezeket már több kiállításon láthatta a közönség.

Igyekeztek inkább a különlegességeket, „csemegéket” összegyűjteni,

például a festő Tiszai Vegyi Kombinátba készített fotóit és a szálkázott rajzait is.

Egy külön teremben megtekinthető a Déli harangszó nélkül című videóinstalláció, a projektor a plafonra vetít és az eget mutatja – árulta el Bukta Imre.

A festőművész szerint az 1980-as években sok mindent meg lehetett csinálni, amit ma nem. Az 1990-es évek „fura változásai” őt is megérintették, ezért is fordult a szocióból költőibe a festészete. Mindenhez lehet empatikusan állni: egy szegény emberhez és egy kóborkutya-falkához is – vélekedett.

Nyitókép: Czimbal Gyula