Nagy Sziget-bejelentés: jön a Foo Fighters

"Igen! A Foo Fighters is jön a Szigetre" - közölte az Infostart.hu-val a 2019-es Sziget sajtóirodája. A világ egyik legismertebb, folyamatosan telt ház előtt koncertező rockzenekara mellett mintegy két tucat rangos fellépőt is nyilvánosságra hoztak: Florence + The Machine, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix és további 19 előadó - a változatosság jegyében.

Ed Sheeran után tehát megindult a bejelentészápor, a Sziget szervezői 24 új zenekart és előadót hoztak nyilvánosságra, köztük több világsztárral és "izgalmas, friss feltörekvő nevekkel".

Kádár Tamás főszervező jelezte, már most sikerült "csokorba szedni a 2019-es Sziget headlinereinek nagy részét", ami már a tavaly indult "új időszámítás" eredménye.

A bejelentéssel párhuzamosan

megkezdték az úgynevezett akciós "early bird" jegyek árusítását is,

tehát karácsonyi ajándékba is lehet már ilyet adni.

A Foo Fighters egyébként két és fél órás show-val készül, de a névsorban ott található a 2018 legjobb popduója Grammy-díjat elnyerő Twenty One Pilots is.

Az előadói lista

Foo Fighters, Florence + The Machine Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix, Richard Ashcroft, Catfish and The Bottlemen, Chvrches, Jungle, Kodaline, The Blaze, Maribou State, IDLES, Superorganism, Pale Waves, Parcels, Boy Pablo, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Frank Carter & The Rattlesnakes, Gang of Youth, ALMA, Yungblud, Tamino. Részletek a Sziget.hu-n.

Nyitókép: Facebook