Kenyérlángos, kultúra, kikapcsolódás - kezdődik a Művészetek Völgye

Péntektől 10 napon keresztül a kultúra, a zene, a művészet és egy parányi béke szigete érzés veszi át a hatalmat bizonyos Balaton-környéki településeken, ugyanis indul a Művészetek Völgye.

A völgy egy fogalom, aki már járt ott, tudja, hogy ott a stoppolás nemhogy megengedett, hanem szinte kötelező, nem marad tátva a szája, ha belebotlik Hobóba vagy Galkó Balázsba. Úgy is mondhatjuk, hogy a völgy egy kis sziget, egy család, sokan vissza-visszatérnek, de persze akadnak új arcok is, akik pillanatok alatt átveszik a "feelinget".

Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye programigazgatója szerint 28 év alatt a fesztivál látott hideget-meleget is: volt olyan év, amikor el is maradt, de most ez egy újrafelfedezés, mert egyre több fiatal látogat el a völgybe.

"Ahogy a látogatók száma is növekszik, egyre bővítjük a helyszínek számát, illetve húzzuk szét a térben a fesztiválterünket"

- tette hozzá.

Cirkusz és Tánc

Idén Vigántpetend programjai erősödtek meg a Tókertben. Tavaly is volt cirkuszi sátor, pár társulattal, de idén még grandiózusabbat álmodtak a fesztivál szervezői, és a Recirquel Újcirkusz Társulat fogja megnyitni a produkciók sorát. Ezenkívül lesz Frenák Pál, Duda Éva Társulat is, de a Street Fusion Cabaret-t is láthatják majd a nézők - mesélte a fesztiváligazgató.

Az újcirkuszi sátor mellé került egy kültéri színpad, ahol az Imre Zoltán program táncművészei, produkciói fognak bemutatkozni.

"Még hangsúlyosabbá vált a tánc, illetve esténként itt lehet a Cinema Hungary jóvoltából Völgymozin, filmvetítéseken részt venni" - tette hozzá.

Izgalmas külföldi előadók a magyar kedvencek mellett

A könnyűzenei nagyszínpadon a magyar nagy kedvencek mellett - Quimby, Hiperkarma, Csík zenekar - idén négy nagy külföldi előadó is fellép: Rebecca Ferguson, az Asian Dub Foundation, a DePhazz és a Triggerfinger.

A könnyűzene erősödése mellett a színházi program is egyre színesebbé kezd válni. Harcsa Veronika pedig ismét udvarába invitált érdekes külföldi előadókat is - összegzett Oszkó-Jakab Natália.

A fesztivál teljes programját itt tekinthetik meg.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt