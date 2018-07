Tradicionális latin nyelvű szertartásra komponált misét választott témául Kovács Zoltán zeneszerző a nyitókoncertre. Talán meglepő lehet a választás, de a zeneszerző elmondta: nagyon sok oka van, hogy éppen ehhez a szöveghez nyúlt.

"Az egyik ok, hogy mély barátságot kötött a latinnal, másrészt a latin nyelvben a hangsúly általában a szó második vagy akár még későbbi szótagján van. Ez pedig zeneileg nagyon rugalmassá teszi a szöveget, amivel jó dolgozni, nagyon sokféle ritmikát, sokféle lejtést lehet találni a motívumoknak" - mesélte az InfoRádiónak a Kovács Zoltán.

A zeneszerző azt is hozzátette, hogy a korszerűség, modernitás nem jellemző rá, soha nem kereste az újdonságokat.

"A szépséget, az arányosságot mindig is többre tartottam, és erre törekszem a saját darabjaimban is"

- mondta, hozzátéve, hogy ez a szépség a klasszikus értelemben vett szépség.

"Az én életem azért is érdekes, mert az aktív zenészi pályám egy borzasztóan tradicionális műfajhoz kötődik. Hangszeres zenészként 150-250 éves remekműveket játszom nap mint nap. Én Mozarton, Puccinin, Verdin élem a mindennapjaimat, és ezekhez a szerzőkhöz kötődöm mint zeneszerző is, és nem is nagyon akarok messzire szakadni attól az élménytől, amit ők nekem nyújtanak a mai napig" - emelte ki Kovács Zoltán.

Kovács Zoltán 1969-ben született Budapesten. Hétéves korától zongorázni tanult, később 13 évesen fagottozni kezdett. Tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta, ahol zeneszerzést Kocsár Miklósnál, fagottot ifj. Hara Lászlónál tanult. 1987-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Zeneszerzés tanára Petrovics Emil volt, fagottot Fülemile Tibortól és Janota Gábortól tanult. Ezekben az években írta első zenekari művét (Kísérőzene, 1988) mely szakmai körökben is elismerté tette, s amely a Rádiózenekarral készült felvétellel 1990-ben elnyerte a Magyar Rádió Nívó díját. 1991-ben megnyerte a Magyar Állami Operaház Zenekarának próbajátékát I. fagott helyre. 2001-től az Új Concordia Fúvósötös tagjaként számos hangversenyt adott itthon és külföldön. Zeneszerzés diplomáját 1993-ban vehette át, ez alkalommal mutatták be Hegedűversenyét - melyet ő maga vezényelt - Soltész Ágnes és a Magyar Állami Operaház zenekarának közreműködésével. 1994-től 1996-ig a Zeneakadémián tanított hangszerelést és partitúraolvasást. Kovács Zoltán 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának rendes tagja.

Nyitókép: MMA