Kaláka 50: ünnepi évadra készül új és elfeledett dalokkal az együttes

Jövőre lesz 50 éves a Kaláka együttes; ez alkalomból novembertől ünnepi évadot hirdetnek - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gryllus Dániel.

Gryllus Dániel az InfoRádióban elmesélte, az 50 éves születésnapra nem egy nagy koncerttel készülnek, hanem egy ünnepi évaddal, amely novemberben kezdődik majd a Marczibányi téri koncerttel, és 2019 november 30-án zárul a Müpában egy délelőtti és egy esti nagy koncerttel.

"Az 50. évadban sok koncertet fogunk adni. Lesz egy lemez is, amelyre olyan adósságokat szeretnénk most végre felvenni, amelyeket eddig nem tettünk, és lesz egy pár új szám is" - mondta Gryllus Dániel.

Ilyen mondjuk a Kaláka első száma 1969-ből, Radnóti Miklós Éjszaka című verse, amely egyszer megjelent egy koncertlemezen, de nincs forgalomban.

"Vannak új kompozíciók is, amelyek elég régóta váratnak magukra, mert az utóbbi időben mindig tematikus lemezt csináltunk madarakról, állatokról, szerelemről, költőkről"

- mondta Gryllus Dániel.