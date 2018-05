Kedves szülők, figyeljenek! Mutatjuk a legszuperebb gyereknapi programokat!

Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja, ennek megfelelően nem lesz a városnak olyan szeglete a hétvégén, ahol ne a gyermeknapot ünnepelnék. Most megmutatjuk a legizgalmasabb programokat.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és Budapest Főváros Önkormányzata 28 éve rendezi meg a Városligeti Gyermeknapot. Idén is közel 400 hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül.

Fellép itt a Kaláka Együttes, a Budapesti Operettszínház és a Magyar Állami Operaház művészei.

Táncbemutatók is lesznek, az Experidance Táncakadémia diákjai és a Baross Imre Artistaképző növendékei lépnek színpadra. Lovasterápiás bemutató is várja az érdeklődőket a Városligetben, valamint véradást, ingyenes gyermekfogászati és nőgyógyászati szűrést is rendeznek.

Programok a Városliget közelében

A Városliget szomszédságában, a Fővárosi Állat- és Növénykertben szombaton Agymenők Élménynapot rendeznek. Családi kvíz, vetélkedők várják a látogatókat, az állati jó matematika és fizika mesék mellett a Föld állatvilágának megismertetéséről is több interaktív foglakozás gondoskodik.

A Fővárosi Nagycirkusz épülete előtt rajzverseny, buborékfújás, Kabai Alex-koncert, állatsimogató, kutyás bemutató, arcfestés is lesz, de a cirkusz aktuális műsorában szereplő fókákkal is lehet majd fotózkodni vasárnap.

Szintén a közeli Vasúttörténeti Parkban koncertet ad az Apacuka és az Alma Együttes, valamint Szalóki Ági is, de lesz trambulin, kishajóvezetési lehetőség, kerékpáros KRESZ ügyességi pálya és kerti vasút, lóvasút és sínvasút is.

Belvárosi programok

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút is ingyenes utazási lehetőséggel várja a gyerekeket a hétvégén, a hűvösvölgyi állomáson pedig zenei programokkal, bűvészshow-val pónilovaglással, hajtányozással, ugrálóvárral és modellvasúttal is készülnek.

A Várkert Bazár vasárnapi családi napján többek között a Gatyamadzag zenekar Kösd fel a gatyád! koncert és táncszínházi produkciója lesz látható.

Beltéri programok

A Művészetek Palotájában, a Cifra Palota program keretében vasárnap XXL Gyermeknapot tartanak. A PASO gyerekbulijával indítják a napot és fellép a Csurgó zenekar, a Bélaműhely pedig újrahasznosított tárgyakból készült hangszereket mutat be. De lesz óriás malom társas, tündérkert labirintus, lovagi torna is, és kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, mint vaskarika gurítás vagy gólyalábazás.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban a mesekönyvek világa elevenedik meg, Pagonyfesztet rendeznek.

A Lámpaoltó Pöttyös néni meséjét Molnár Piroska olvassa fel.

A Boribon koncerten Mórocz Adrienn énekel és játszik a gyerekekkel. A Budapest Bábszínház Mit keresett Jakab az ágy alatt? zenés színházi estjének részleteit is láthatják. És a Tintaló Cirkusz apró artistái is porondra lépnek.

A Hatszín Teátrum Gyermeknapján Vitéz László bábjátékot is láthatnak és Gryllus Vilmos családi koncertet ad szombaton.

A Magyar Színház gyermeknapján a családi játszótér és interaktív pantomim előadás mellett, lesz kalóztánc tanítás a Rumini előadásból, valamint Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar ad koncertet.

A Savoya Park ingyenes gyermeknapján szombat délután Rutkai Bori és bandája ad koncertet, vasárnap pedig a 80-as évek retro videó-játékaitól a VR szimulátorokig minden félee számítógépes kütyüt kipróbálhatnak a látogatók.

A Budapest Sportarénában vasárnap a Grimm testvérek Hófehérke meséjét mutatják be Katona Klaudia, Solti Ádám és Peller Mariann főszereplésével.

Az ország csaknem négyszáz tűzoltólaktanyája várja a látogatókat a vasárnapi gyermeknapon.

A nyílt napon lehetőség van közelről megvizsgálni a tűzoltók által nap mint nap használt járműveket, különleges felszereléseket, kicsik és nagyok bejárhatják a laktanyát is, vagyis betekintést nyernek a tűzoltók életébe. A nap során a tűzoltók több próbariasztást is végrehajtanak, egyes helyeken külön bemutatót is tartanak majd, és mentőkutyás bemutatót is szerveznek.