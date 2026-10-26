Magyar bocsánatkérés a szerb választások után

Bocsánatot kért nézőitől hétfőn a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) az elmúlt évek egyoldalú és elfogult tájékoztatásáért. A szerbiai parlamenti választáson az Egyetemista Lista vasárnapi győzelmét követően lemondott a vajdasági közszolgálati televízió egyes csatornájának megbízott főszerkesztője is.
A Vajdasági RTV hétfő délutáni, 17 órai híradója a vasárnap esti választási győzelmet ünneplő újvidéki tömegről készült felvételekkel kezdődött.
A műsorvezető ezt követően közölte, hogy a televízió az előző este adós maradt ezekkel a képekkel, de nem ez volt az egyetlen mulasztása.
"A közszolgálati média hosszú éveken át nem töltötte be a feladatát.
Információkat hallgattunk el,
szemet hunytunk bizonyos dolgok felett, egyoldalúan tájékoztattunk, kritikátlanul tudósítottunk. Nem tettük fel a megfelelő kérdéseket, vagy egyáltalán nem kérdeztünk rá bizonyos dolgokra. Ezért bocsánatkéréssel tartozunk a nézőknek" - hangzott el a híradóban.
Este 9 órakor kezdődött a londoni Palladiumban az idei Aranylabda-gála. Összesen 12 kategóriában hirdetnek győztest,a végén fény derül a legnagyobb érdeklődéssel várt kérdésre is: ki kapja a férfi futballisták közül a díjat.
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