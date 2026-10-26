Magyar bocsánatkérés a szerb választások után

A Vajdasági RTV hétfő délutáni, 17 órai híradója a vasárnap esti választási győzelmet ünneplő újvidéki tömegről készült felvételekkel kezdődött.

A műsorvezető ezt követően közölte, hogy a televízió az előző este adós maradt ezekkel a képekkel, de nem ez volt az egyetlen mulasztása.

"A közszolgálati média hosszú éveken át nem töltötte be a feladatát.

Információkat hallgattunk el,

szemet hunytunk bizonyos dolgok felett, egyoldalúan tájékoztattunk, kritikátlanul tudósítottunk. Nem tettük fel a megfelelő kérdéseket, vagy egyáltalán nem kérdeztünk rá bizonyos dolgokra. Ezért bocsánatkéréssel tartozunk a nézőknek" - hangzott el a híradóban.