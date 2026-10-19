Az iskolai késes támadások szörnyű „divatja” Romániára is kiterjedt

Késsel támadt egy 28 éves tanárnőre és egyik hatodikos iskolatársára egy 13 éves diák Romániában, a besztercei Stefan cel Mare Általános Iskolában hétfőn.
A támadás két sérültjét kórházba szállították, állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben. A támadó diákot a rendőrök őrizetbe vették, az ügyészség minősített emberölési kísérlet gyanújával indított ellene eljárást, közösségi oldalán közzétett bejegyzéseiből ugyanis kiderült, hogy hónapok óta készült a támadásra.
A Beszterce-Naszód megyei tanfelügyelőség szerint a fiú néhány éve érkezett vissza Spanyolországból, tette elkövetésében pedig feltehetően radikalizmus, idegengyűlölet vezérelte.
A hatályos román büntetőjog nem teszi lehetővé 14 év alattiak büntetőjogi felelősségre vonását.
Az Egyesült Államok súlyos gazdasági következményekkel fenyegette meg az európai vállalatokat, ha az unió korlátozná az amerikai műholdas szolgáltatók, köztük Elon Musk Starlinkjének piacra jutását. Erről beszélt Washington párizsi nagykövete.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.