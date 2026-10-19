Az iskolai késes támadások szörnyű „divatja” Romániára is kiterjedt

A támadás két sérültjét kórházba szállították, állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben. A támadó diákot a rendőrök őrizetbe vették, az ügyészség minősített emberölési kísérlet gyanújával indított ellene eljárást, közösségi oldalán közzétett bejegyzéseiből ugyanis kiderült, hogy hónapok óta készült a támadásra.

A Beszterce-Naszód megyei tanfelügyelőség szerint a fiú néhány éve érkezett vissza Spanyolországból, tette elkövetésében pedig feltehetően radikalizmus, idegengyűlölet vezérelte.

A hatályos román büntetőjog nem teszi lehetővé 14 év alattiak büntetőjogi felelősségre vonását.

Lengyelországban három eset, Szlovákiában is volt ilyen Az iskolai támadások miatt Donald Tusk lengyel kormányfő tanácskozást tartott az illetékes miniszterek és az országos rendőrfőkapitány részvételével. A késelések során legalább egy ember meghalt. A támadások utánzása és a „radikálisan ostoba internetes kihívások” kockázata miatt Tusk arra kérte a belügyminisztert, hogy rendelje el rendőrségi őrjáratok számának növelését minden lengyelországi iskola környékén. A kormányfő közölte: az egyik késelés elkövetője kiskamerával ellátott sisakot viselt, és feltehetőleg rögzíteni vagy interneten közvetíteni akarta tettét.

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