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Pamplona, 2018. július 11.Bikák elől menekülő férfiak a pamplonai San Fermín fesztivál ötödik napján, 2018. július 11-én. A spanyol város védőszentjének tiszteletére 1591 óta évente megrendezett kilencnapos fiesta egyik fő attrakciója a reggelenkénti bikafuttatás, amelynek során férfiak százai teszik próbára bátorságukat azzal, hogy az arénába hajtott állatok előtt végigszaladnak Pamplona utcáin. (MTI/EPA/Jesus Diges)
Nyitókép: MTI/EPA/Jesus Diges

A bikák huszonnégy embert sebesítettek meg

Infostart / MTI

Tizenöt férfi látogató szenvedett el súlyos sérüléseket csütörtökön a spanyolországi Pamplonában megrendezett San Fermín Fesztivál harmadik bikafuttatásán, míg a negyedik, pénteki futtatáson kilencen sérültek meg.

Csütörtökön egy 23 éves férfi agyrázkódást szenvedett, egy 29 éves német férfit pedig a bal karján sértett meg a bika szarva az észak-spanyolországi város szűk utcáin lebonyolított hagyományos bikafuttatáson. A további 13 sérült többsége zúzódásokat, vágásokat és csonttöréseket szenvedett, a többségüket kórházba kellett szállítani. A legfiatalabb 18, a legidősebb pedig 68 éves – közölték a szervezők.

A pénteken megtartott negyedik futtatás annak ellenére is gyors tempóban, 2 perc 32 másodperc alatt zajlott le, hogy az útvonal utolsó szakaszában az egyik bika elesett és lemaradt, de nem támadt rá a futás közben szintén elesett emberekre.

A hat bika részvételével megrendezett pénteki futtatás során kilencen szenvedtek el kisebb-nagyobb zúzódásokat, többnyire elesés miatt, miután az idei fesztiválon először fordult elő, hogy a bikák lendületből, akaratlanul futottak bele egy kanyarban egy palánk előtt álló embercsoportba. A bikákkal együtt futó emberek közül is voltak olyanok, akik az állatok és a palánk közé szorultak, mások pedig elestek. Bikaszarv okozta sérülés azonban nem volt, és öt sérültet kellett kórházba szállítani – közölte a navarrai egyetemi kórház.

A Pamplona védőszentjének, San Fermínnek a tiszteletére 1591 óta megrendezett fesztiválon, amely az idén július 6-tól 14-ig tart,

minden reggel hat, átlagosan 600 kilós harci bikát terelnek végig a keskeny utcákon, a délutáni bikaviadalok előjátékaként.

A 825 méter hosszú útvonalon minden évben több tízezer néző gyűlik össze. A bikafuttatásokon 1924 óta 16 ember vesztette életét, az utolsó haláleset 2009-ben történt. A futtatás megrendezését évek óta viták övezik Spanyolországban az embereknek okozott sérülések miatt, de az állatvédők is folyamatosan tiltakoznak ellene.

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