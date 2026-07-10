A bikák huszonnégy embert sebesítettek meg

Csütörtökön egy 23 éves férfi agyrázkódást szenvedett, egy 29 éves német férfit pedig a bal karján sértett meg a bika szarva az észak-spanyolországi város szűk utcáin lebonyolított hagyományos bikafuttatáson. A további 13 sérült többsége zúzódásokat, vágásokat és csonttöréseket szenvedett, a többségüket kórházba kellett szállítani. A legfiatalabb 18, a legidősebb pedig 68 éves – közölték a szervezők.

A pénteken megtartott negyedik futtatás annak ellenére is gyors tempóban, 2 perc 32 másodperc alatt zajlott le, hogy az útvonal utolsó szakaszában az egyik bika elesett és lemaradt, de nem támadt rá a futás közben szintén elesett emberekre.

A hat bika részvételével megrendezett pénteki futtatás során kilencen szenvedtek el kisebb-nagyobb zúzódásokat, többnyire elesés miatt, miután az idei fesztiválon először fordult elő, hogy a bikák lendületből, akaratlanul futottak bele egy kanyarban egy palánk előtt álló embercsoportba. A bikákkal együtt futó emberek közül is voltak olyanok, akik az állatok és a palánk közé szorultak, mások pedig elestek. Bikaszarv okozta sérülés azonban nem volt, és öt sérültet kellett kórházba szállítani – közölte a navarrai egyetemi kórház.

A Pamplona védőszentjének, San Fermínnek a tiszteletére 1591 óta megrendezett fesztiválon, amely az idén július 6-tól 14-ig tart,

minden reggel hat, átlagosan 600 kilós harci bikát terelnek végig a keskeny utcákon, a délutáni bikaviadalok előjátékaként.

A 825 méter hosszú útvonalon minden évben több tízezer néző gyűlik össze. A bikafuttatásokon 1924 óta 16 ember vesztette életét, az utolsó haláleset 2009-ben történt. A futtatás megrendezését évek óta viták övezik Spanyolországban az embereknek okozott sérülések miatt, de az állatvédők is folyamatosan tiltakoznak ellene.