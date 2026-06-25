Dupla földrengés pusztított Venezuelában, már most sok a halálos áldozat – képek

Rendkívüli állapotot hirdetett Venezuela ügyvezető kormánya, miután szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentős károkat okozva. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak, a hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatok és sérültek számáról.

Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét.

Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök televíziós beszédében rendkívüli állapotot hirdetett, és közölte, hogy a mentési munkálatok élveznek elsőbbséget. Az iskolai oktatást felfüggesztették, leállították a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig a keletkezett károk miatt bezárták. Bejelentette azt is, hogy a helyreállítás finanszírozásához nemzetközi szervezetektől kérnek támogatást.

Összedőlt lakóház romjai között kutatnak túlélők után a mentőalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

A fővárosból érkező felvételek szerint több épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott. A mentőegységek az éjszaka folyamán is dolgoztak a romok között rekedt emberek felkutatásán. Caracas egyik kerületének polgármestere szerint egyetlen összeomlott épületből 18 túlélőt mentettek ki. Falcón államban a hatóságok több sérültről és eltűntről számoltak be.

Diosdado Cabello belügyminiszter rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet. Közlése szerint a földrengést legalább hét tagállamban érezni lehetett, és további utórengések várhatók.

A robbanásveszély csökkentése érdekében több térségben elrendelték a gázszolgáltatás leállítását.

Az USGS automatikus veszteségbecslő modellje a rengések erőssége és a lakott területek közelsége alapján jelentős számú áldozatot valószínűsít, ugyanakkor a venezuelai hatóságok a jelentés készítéséig nem tettek közzé hivatalos adatokat áldozatokról. A rengések több mint 400 ezer lakosú térséget érintettek San Felipe és Puerto Cabello környékén.

Rendőrök egy összedõőlt lakóház romjai előtt Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok cunamiriadó-rendszere rövid időre figyelmeztetést adott ki Puerto Ricóra, valamint az Amerikai- és Brit Virgin-szigetekre, továbbá Aruba, Curaçao és Bonaire térségére, ezt azonban mintegy egy órával később visszavonták.

Az első értékelések szerint Venezuela olajipari infrastruktúrájában nem keletkezett jelentős kár, ugyanakkor az energetikai vállalatok felmérik létesítményeik állapotát.

Sok a halálos áldozat és a sérült

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és környékén sok épület összeomlott – közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország átmeneti elnöke, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.

„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli La Guaira államból jelentett áldozatok száma. Beszámolt arról, hogy

a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek segítségül.

Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található Simón Bolívar nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt - tette hozzá.

A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban.

Összedőlt lakóház romjai között kutatnak túlélők után a mentőalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak, és a mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák az élőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy

Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.

Segítséget ajánlott Donald Trump amerikai elnök is, aki a közösségi médiában kijelentette: az Egyesült Államok „kész és képes segíteni”. „Utasítottam a kormányhivatalokat, hogy készüljenek a gyors cselekvésre. Ott leszünk új, nagyszerű barátaink oldalán” – szögezte le az elnök.

Az USGS amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 pedig hogy több mint 100 ezer. Az intézet emlékeztetett arra, hogy 1812-ben egy Caracast és Meridát sújtó földrengésben körülbelül 30 ezren haltak meg.