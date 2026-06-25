ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.22
usd:
312.95
bux:
138747.59
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Caracas, 2026. június 25.Összedõlt lakóház romjai között kutatnak túlélõk után a mentõalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én, miután egy perc különbséggel egy 7,2-es illetve 7,5-ös erejû földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentõs károkat okozva. Venezuela ügyvezetõ kormánya rendkívüli állapotot hirdetett, a hatóságok egyelõre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatok és sérültek számáról.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

Dupla földrengés pusztított Venezuelában, már most sok a halálos áldozat – képek

Infostart / MTI

Az amerikai földtani intézet szerint 7,2-es és 7,5-ös volt a két földrengés, amiket a szomszédos országokban is érezni lehetett. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett, megindultak a külföldi mentőcsapatok.

Rendkívüli állapotot hirdetett Venezuela ügyvezető kormánya, miután szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentős károkat okozva. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak, a hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatok és sérültek számáról.

Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét.

Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök televíziós beszédében rendkívüli állapotot hirdetett, és közölte, hogy a mentési munkálatok élveznek elsőbbséget. Az iskolai oktatást felfüggesztették, leállították a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig a keletkezett károk miatt bezárták. Bejelentette azt is, hogy a helyreállítás finanszírozásához nemzetközi szervezetektől kérnek támogatást.

Összedőlt lakóház romjai között kutatnak túlélők után a mentőalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R
Összedőlt lakóház romjai között kutatnak túlélők után a mentőalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

A fővárosból érkező felvételek szerint több épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott. A mentőegységek az éjszaka folyamán is dolgoztak a romok között rekedt emberek felkutatásán. Caracas egyik kerületének polgármestere szerint egyetlen összeomlott épületből 18 túlélőt mentettek ki. Falcón államban a hatóságok több sérültről és eltűntről számoltak be.

Diosdado Cabello belügyminiszter rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet. Közlése szerint a földrengést legalább hét tagállamban érezni lehetett, és további utórengések várhatók.

A robbanásveszély csökkentése érdekében több térségben elrendelték a gázszolgáltatás leállítását.

Az USGS automatikus veszteségbecslő modellje a rengések erőssége és a lakott területek közelsége alapján jelentős számú áldozatot valószínűsít, ugyanakkor a venezuelai hatóságok a jelentés készítéséig nem tettek közzé hivatalos adatokat áldozatokról. A rengések több mint 400 ezer lakosú térséget érintettek San Felipe és Puerto Cabello környékén.

Rendőrök egy összedõőlt lakóház romjai előtt Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R
Rendőrök egy összedõőlt lakóház romjai előtt Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok cunamiriadó-rendszere rövid időre figyelmeztetést adott ki Puerto Ricóra, valamint az Amerikai- és Brit Virgin-szigetekre, továbbá Aruba, Curaçao és Bonaire térségére, ezt azonban mintegy egy órával később visszavonták.

Az első értékelések szerint Venezuela olajipari infrastruktúrájában nem keletkezett jelentős kár, ugyanakkor az energetikai vállalatok felmérik létesítményeik állapotát.

Sok a halálos áldozat és a sérült

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek, Caracasban és környékén sok épület összeomlott – közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország átmeneti elnöke, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.

„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli La Guaira államból jelentett áldozatok száma. Beszámolt arról, hogy

a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek segítségül.

Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található Simón Bolívar nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt - tette hozzá.

A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban.

Összedőlt lakóház romjai között kutatnak túlélők után a mentőalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R
Összedőlt lakóház romjai között kutatnak túlélők után a mentőalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én. MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak, és a mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák az élőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy

Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.

Segítséget ajánlott Donald Trump amerikai elnök is, aki a közösségi médiában kijelentette: az Egyesült Államok „kész és képes segíteni”. „Utasítottam a kormányhivatalokat, hogy készüljenek a gyors cselekvésre. Ott leszünk új, nagyszerű barátaink oldalán” – szögezte le az elnök.

Az USGS amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 pedig hogy több mint 100 ezer. Az intézet emlékeztetett arra, hogy 1812-ben egy Caracast és Meridát sújtó földrengésben körülbelül 30 ezren haltak meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Dupla földrengés pusztított Venezuelában, már most sok a halálos áldozat – képek

kutatás

földrengés

venezuela

mentés

dél-amerika

természeti katasztrófa

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apáti Ferenc: több ok miatt is kellenek a külföldi vendégmunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban

Apáti Ferenc: több ok miatt is kellenek a külföldi vendégmunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban

„Nem tudjuk megúszni, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc egyetemi docens szerint egyre kevesebb magyar születik, egyre kevesebben vállalják el a betakarítás nehéz fizikai munkáját, és a piaci verseny miatt nem tudnak nekik sokkal magasabb bért adni.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.25. csütörtök, 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég látott csúcsokon a dollár, kapaszkodik a forint

Rég látott csúcsokon a dollár, kapaszkodik a forint

Kéthetes csúcsok közelében indítja a csütörtököt a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. Hazai fronton a mai nap legfontosabb eseménye az MNB Inflációs jelentésének megjelenése lesz, emellett a nemzetközi geopolitikai hírek és az amerikai inflációs adatok mozgathatják a devizaárfolyamokat. Eközben az amerikai dollár erőteljes emelkedésbe lendült: az amerikai fizetőeszköz átszakította a korábbi technikai ellenállási szinteket az euróval szemben, így csütörtökön már közel egy éve nem látott havi nyereség felé tart. A befektetők arra számítanak, hogy a robusztus amerikai gazdaság miatt tartósan magasak maradnak a rövid távú kamatlábak, miközben a piac a kulcsfontosságú inflációs adatokra vár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő fordulat: hatalmas csapdába sétált bele az állam, százmilliárdok bánhatják a külföldi óriásüzletet

Meglepő fordulat: hatalmas csapdába sétált bele az állam, százmilliárdok bánhatják a külföldi óriásüzletet

A kormány a csődbe ment dunakeszi járműjavító és a megfeneklett egyiptomi vasútikocsi-projekt megmentésén dolgozik, hogy elkerülje az akár 300 milliárd forintos állami veszteséget.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela earthquakes kill at least 32, with 700 injured, as buildings destroyed across Caracas

Venezuela earthquakes kill at least 32, with 700 injured, as buildings destroyed across Caracas

Rescuers are searching through the rubble and people have been heard calling for help. The US Geological Survey earlier warned of thousands of deaths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 08:29
Turistákra omlott egy sziklafal Franciaországban, ketten meghaltak
2026. június 25. 07:58
Ukrán drón okozott tüzet egy dél-orosz olajbázison
×
×