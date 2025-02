Brutális erejű ciklon tombol Ausztrália nyugati partjainál – videó

Óránként 290 kilométeres széllökésekkel elérte Ausztrália nyugati partjait a Zelia ciklon pénteken. A helyi meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az ötös, azaz a legmagasabb kategóriába sorolt Zelia áthaladt Port Hedland városán.

Meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy a következő 24 órában akár több mint háromszáz, a következő három napban pedig ötszáz milliméter csapadékra is lehet számítani. Matthew Collopy, a szolgálat egyik munkatársa árvizekre is felhívta a figyelmet.

Wet and generally crappy conditions continue in and around Port and South Hedland this afternoon as Severe Tropical Cyclone #Zelia continues to push further inland.



A stark contrast to the violence likely occuring within the western eyewall a mere 20 miles or so to our east ? pic.twitter.com/GzZYOjEM4p