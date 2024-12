Elstartolt a Sora, az OpenAI videógeneráló mesterséges intelligenciája

Az OpenAI hétfőn kiadta a régóta várt, mesterségesintelligencia-alapú videógeneráló eszközét, a Sorát - írja a CNBC híradása nyomán a 24.hu.

Mint írják, az applikáció hasonlóan működik, mint a cég korábbi, képgeneráló szoftvere, a DALL-E: a felhasználó pár szóban beírja a látni kívánt jelenetet, majd néhány másodperces "gondolkodás" után a Sora egy videoklipet ad ki.

Fontos tudni, hogy a generálható tartalmak korlátozva vannak, ugyanis a Sora nem jelenít meg ismert személyeket, karaktereket és márkákat.

Külön felhasználói felületet is fejlesztettek az apphoz, így a használók mások munkáit is láthatják, sőt, akár fejleszthetik is azokat. Emellett megtekinthetők oktatóanyagok is, amik alapján bárki megtanulhatja, hogyan lehet minél pontosabb szöveges utasítást adni.

Lényeges fejlesztés még, hogy saját képeket is feltölthetnek a felhasználók, amiket a rendszer képes mozgóképpé alakítani.

Az OpenAI februárban mutatta be a Sora által generált első videókat, ám ekkor még nem lehetett tudni, mikor válhat nyilvánosan elérhetővé a fejlesztés: többek közt a rendszer energiaigénye és az etikai aggályok miatt - írják. Közben néhány művésznek már felajánlották, hogy kipróbálhatják a videógeneráló alkalmazást, így többek között reklám és zenei videóklip is készült. Decembertől pedig már a Plus és Pro előfizetéssel rendelkező felhasználók is kipróbálhatják, mit tud a fejlesztés.

A Sora egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el, és a ChatGPT Plus csomaggal rendelkezők 720p felbontásban legfeljebb 50 videót, a Pro előfizetők pedig 1080p minőségben és 500 videót generálhatnak.

Emellett az utóbbiak vízjel nélkül tölthetik le az általuk generált MI-videókat. Az Európai Unióban egyelőre még várni kell a megjelenésre, és azt is érdemes tudni, hogy minél többen próbálják ki, annál lassabb működésre kell számítani.