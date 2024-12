Ukrán partizánok robbantottak Moszkva közelében

"Ügynökünk sikeresen felgyújtott egy közvetítőszekrényt a Moszkva térségében lévő Csehov falu területén, az orosz fővárost a kurszki régióval összekötő kulcsfontosságú vasúton" - számolt be a mozgalom az Ates Telegram-csatornáján.

Hozzátették, hogy ezzel megzavarták a megszállók logisztikáját, nevezetesen késleltették a frontvonalon lévő orosz csapatok üzemanyag- és haditechnikai ellátását.

Atesh resistance movement reports sabotage on railway line between #Moscow and Kursk Oblast – video

? https://t.co/ayS6xC0vq9 pic.twitter.com/kP3oFcOqe4 — European Media News 24 (@europeanMedia24) December 6, 2024

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en jelentette be, hogy átadta az ukrán fegyveres erőknek a legújabb hazai gyártású, Peklo (Pokol) névre keresztelt rakétaágyúk első tételét, amelyek hatótávolsága eléri a 700 kilométert. Az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint a fegyver sorozatgyártása már megkezdődött, és eddig öt sikeres bevetetésüket rögzítették.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2024

Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk polgármestere a Telegramon közölte, hogy nap közben az orosz hadsereg ballisztikus rakétával mért csapást Zelenszkij szülővárosára, Krivij Rihre. Az újabb támadásban az előzetes információk szerint ketten meghaltak és nyolcan megsebesültek, köztük egy hatéves kisfiú. Károk keletkeztek egy hivatali épületben, a romok alatt túlélők után kutatnak, legalább egy emberrel ugyanis nem tudtak a hatóságok kapcsolatba lépni.

Rusové zasáhli Kryvyj Rih a Záporoží



V důsledku raketového úderu na Kryvyj Rih bylo zraněno 13 lidí, dva byli zabiti. Šestileté dítě bylo hospitalizováno.



Po příjezdu KAB hoří čerpací stanice. pic.twitter.com/lbHIo7bZlB — Lazz Lazz (@Lazikkkk) December 6, 2024

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy délután Zaporizzsja városát is orosz támadás érte, az eddigi adatok szerint heten haltak meg. Vannak sérültek is, de számuk még nem ismert.

Roman Mrocsko, a dél-ukrajnai Herszon megyei ügyészségének vezetője arról tájékoztatott, hogy a régióban lévő Antonyivkában az orosz erők robbanóeszközt dobtak egy drónról egy mentőautóra, aminek következtében két egészségügyi dolgozó megsérült. A rendfenntartók háborús bűncselekmény elkövetése miatt indítottak előzetes vizsgálatot.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy az éjszakai légiriadó idején a légvédelem által lelőtt egyik orosz drón roncsai egy úttestre zuhantak a város egyik kerületében, tűz ütött ki, épületekben keletkeztek károk, de személyi sérülés nem történt. A kijevi közigazgatási hivatal hozzátette, hogy a főváros légterében több mint tíz drónt lőttek le.

Two videos from Ukraine tonight, happening in the same hour, 350km apart.



1. Unveiling of the annual Christmas tree in front of St Sophia in Kyiv



2. The massacre of at least 7 people in Zaporizhia as Russians targeted a residential area with missiles. pic.twitter.com/Q76HtiaPbG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 6, 2024

Az ukrán légierő a Telegramon jelentette, hogy az éjjel az orosz csapatok 53 Sahíd és más típusú drónnal támadták Ukrajnát, ezekből 32-őt semmisítettek meg, kettő Fehéroroszág irányába repült tovább, további 16 pedig eltűnt a radarról.

Dmitro Petlin, a Donyeck megyei kormányzói hivatal polgári védelmi osztályának vezetője online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a régióban folytatódik a lakosság evakuálása, jelenleg még mintegy 318 ezer civil maradt a megye ukrán erők ellenőrzése alatti területén. Kiemelte, hogy több mint 1 millió 177 ezer civilt evakuáltak a térségből, köztük 187 ezer gyermeket és több mint 46 ezer mozgássérültet.

Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt napon 188 katonai összecsapás volt a fronton, a legádázabb harcok változatlanul Donyeck megyében, Pokrovszk, Kurahove és Vremivka településeknél zajlanak.

War in Ukraine ???? Ukrainian Forces including a T-72 tank, APC, infantry and a drone assaulting entrenched Russian platoon #Ukraina #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/ZykQZNyQbs — Skënderbeü_ (@AncientAlien01) December 4, 2024

Az említett térségben az orosz csapatok 127-szer indítottak támadást. Délutáni jelentésében a vezérkar arról adott hírt, hogy a helyzet még mindig igen feszült a frontvonalakon, a nap eleje óta már 119 katonai összecsapás volt a védők és az orosz megszállók között, ebből 32 Pokrovszk és 30 Kurahove térségében. A kijevi hadvezetés legfrissebb, pénteki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta a 750 ezret. Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyebek mellett nyolc orosz harckocsit, húsz tüzérségi fegyvert és 46 drónt.