Izrael lecsapott a Hezbollah főhadiszállására - videó

Helyi beszámolók szerint az izraeli légierő egy bizonyos épületet célzott meg, amelyre négy rakétát lőttek ki.

A libanoni egészségügyi minisztérium az X-en közzétett beszámolója szerint a légitámadás során teljesen megsemmisült egy nyolcemeletes épület. A mentési munkálatok tartanak, nem kizárt, hogy nő a halottak és a sebesültek száma.

?BREAKING: Massive bombardment by the Israeli Air Force right now in Beirut, Lebanon, targeting a senior Hezbollah official. I don't know who Israel targeted just yet, but holy shit, Israel might just have caught a big fish. pic.twitter.com/gweKyFTyms

Az izraeli hadsereg és a libanoni Hezbollah síita milícia közötti ellenségeskedések kiéleződése óta mintegy 900 ezer ember menekült el Libanonból, mintegy 51 százalékuk nő - közölte az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szombaton.

A short time ago, a building in the heart of Beirut (not the Dahieh) was attacked, without an evacuation warning. There are casualties.



More from Beirut. An 8 story building collapsed. Many casualties. Who was the target of this elimination?



The moment of the strike in Beirut… pic.twitter.com/rfyVTDEAIr