Hamarosan legyinteni lehet a YouTube-ra is – videó

TikTok, Instagram, Facebook – ezeken, valamint számos más közösségi platformon is jól ismert mozdulat már a felfelé suhintás, amivel a vertikális videókat lehet váltogatni. Mint arról a hvg.hu beszámolt, először a TikTok honosította meg, de a klasszikus értelemben vett görgetés már egyidős a közösségi médiával, legyen szó bármilyen tartalomról.

Részben már a YouTube is átvette ezt, éppen a TikTok-klón rövid videós formátuma, a Shorts esetében – és most elkezdték tesztelni a hagyományos videóknál is, ami egy egészen új irányt jelöl. Néhány felhasználónál ugyanis a YouTube androidos alkalmazása már nem a teljes képernyős módot nyitja meg vagy zárja be felfelé suhintáskor, hanem vált egy következő videóra. Igen, a hagyományos, hosszú videós formátum esetében.

The YouTube product team is the gestures in the Android app one after another.



Who wants to scroll on a long form video? It was more useful to minimize/maximize videos.



As if the in-app PiP wasn't satisfying enough to whoever is getting off this. pic.twitter.com/1jY0XFbiMW