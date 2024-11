Tóth Szilárd ismét a világ legjobb séfjei között

Tóth Szilárd tavaly egyedüli magyarként került be a világ legjobb séfjeit felsorakoztató verseny 100-as listájára, akkor kilencvenharmadik helyen végzett. Idén november 6-án, Dubajban rendezték meg a Best Chef Awards díjátadót, a Salt séfje pedig most sem távozott üres kézzel: World Class elismerést, azaz két kést vehetett át a rangos eseményen. Tóth mellett Pesti István, Széll Tamás és Rácz Jenő is kapott egy-egy kést, azaz Excellent elismerést - írja a 24.hu.

A világ egyik legrangosabb gasztronóiai eseménye, a Best Chef Awards idén átalakult: míg korábban a 100 legjobb séfet rangsorolták, idén új minősítés szerint mutatják meg a világ legjobb séfjeit. Eszerint egy (Excellent), kettő (World Class), vagy három (The Best) kést lehet elnyerni: az Excellent minősítéshez a maximálisan adható pontok legalább 20 százalékát, a World Class elismeréshez a maximálisan adható pontok legalább 40 százalékát, a a The Best minősítéshez pedig a maximálisan adható pontok legalább 80 százalékát kell megszerezni.

2024-ben összesen 568 séf, gasztronómiai szakértő és foodie hozott jelölteket és pontozta őket, így alakult ki ez a lista.