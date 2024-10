Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Szerda reggelig már 54,3 millióan éltek választójogukkal személyesen a korai voksolásra megnyitott szavazóhelyiségekben vagy levélszavazat formájában. Ez a szám meghaladja a 2020-as választáson leadott összes voks harmadát. Négy éve összesen 158 millió amerikai szavazott.

Orbán Viktor most telefonon kívánt sok sikert Donald Trumpnak a közelgő elnökválasztáshoz. A magyar miniszterelnök erről a X-oldalán számolt be csütörtökön. „Sok szerencsét kívántam neki jövő keddre. Már csak öt nap van hátra. Szorítunk.” – fogalmazott.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed ?