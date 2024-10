Kínai hekkertámadás érte az amerikai elnököt és az elnökjelölteket

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI), valamint az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége (CISA) nemrég közös jelentést adott ki - írja a hvg.hu amerikai sajtóértesülésekre hivatkozva. A két szervezet azt közölte, az amerikai távközlési hálózathoz a kínai kormány által támogatott hackerek férhettek hozzá, ezért ezen a téren nagyon komoly vizsgálatot indítottak. A The New York Times az üggyel kapcsolatban azt írta, hogy a Donald Trump, J. D. Vance és Kamala Harris kampánystábja által használt telefonokhoz is megpróbálhattak hozzáférni, azt azonban nem tudni, hogy milyen adatokat sikerült megszerezniük – ha sikerült egyáltalán.

A lap most újabb részleteket közölt a történtekről. A beszámoló szerint a támadást a Salt Typhoon nevű hackercsoport követte el, ami nem ismeretlen az amerikai szakemberek előtt. A célpontok között nemcsak Trump és Harris kampánystábja volt ott: Joe Biden elnök embereit, valamint Trump családtagjait is megcélozták, emellett más diplomaták és kormányzati tisztviselők is a potenciális áldozatok között lehetnek.

Még aggasztóbb azonban az, hogy a hackerek mihez férhettek hozzá.

A nyomozás részleteit ismerő névtelen források szerint a hackerek megszerezhették a készülékeken tárolt titkosítatlan SMS-eket, valamint a mobilok hívásnaplóját is. Emellett arra is bizonyítékot találtak az FBI és a CISA szakemberei, hogy beszélgetéseket is rögzítettek a kínai hackerek.

Az azonban nem világos, hogy ez hívások rögzítését, vagy a hangpostából való adatlopást jelenti-e. A két szervezet egyelőre nem közölt semmilyen részleteket az ügyről, és nem is válaszolt a kiszivárgott információkkal kapcsolatos kérdésekre. Legutóbb csupán annyit közöltek, hogy az érintett személyeket és cégeket értesítették a támadásról.

A The Washington Post szerint a támadás legalább 10 vállalatot érintett, köztük a Verizont és az AT&T-t, az Egyesült Államok két legnagyobb szolgáltatóját.