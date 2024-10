Visszavágtak az ukárnok a csecsen hadúrnak

A dróncsapásról maga Ramzan Kadirov, Csecsenföld diktátora számolt be. Mint közölte: Gudermesz városában az ukránok lángba borították az Orosz Különleges Erők – Vlagyimir Putyinról elnevezett – egyetemét. A támadás helyi idő szerint 6 óra 30 perckor történt, aminek következtében kigyulladt a tanintézet üresen álló épületének teteje. Senki sem sérült meg és a tüzet eloltották – közölte a csecsen diktátor.

A Kyiv Independent úgy értesült, hogy az épület súlyos károkat szenvedett. Az angol nyelvű lap szerint a hivatalos orosz média arról számolt be, hogy az intézményt 2016-ban átadták, valójában még tavaly is folyt az építkezés. Az egyetemet Kadirov olyan multifunkciós intézménynek szánta, ahol a legújabb módszereket tanulhatják a különleges egységek katonái. Augusztusban maga a névadó orosz elnök is meglátogatta az iskolát. Vlagyimir Putyin megtekintette a tantermeket és beszélgetett az oktatókkal, valamint azokkal az önkéntesekkel, akiket itt képeznek ki.

Photos of the results of the attack on the Russian Special Forces University named after Vladimir Putin in #Gudermes.https://t.co/exgRGoabr4



(Gudermes is a town in the Chechen Republic, Russia, located on the Sunzha River 36 kilometers (22 mi) east of Grozny, the republic's… pic.twitter.com/YgJYz99AtD