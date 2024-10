A londoni orosz nagykövet szerint a britek civileket ölnek meg a hazájában

Az orosz média büszkén mutatott be pár napja – immár közelről is – egy, a kurszki régióban kilőtt Challenger-2 harci járművet. Ezekből a brit gyártású eszközökből több is részt vesz az ukrán fegyveres erők offenzívájában, amely augusztus óta orosz területeket tart megszállva.

A BBC egyik hétvégi műsorának interjút adó londoni orosz nagykövet pedig ezek után fogalmazott úgy, hogy „kormányom határozottan úgy véli, hogy Nagy-Britannia agresszív és proxi háborút folytat Oroszország ellen, ukrán kezekkel”.

“The UK government is waging aggressive war against Russia”



Russian Ambassador to the UK Andrei Kelin says the UK is engaging in a “proxy war” with Russia by supplying arms to Ukraine#BBCLauraK https://t.co/2tvra1zpxX pic.twitter.com/pNTGiNXQh9