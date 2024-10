Körözik Banglades korábbi miniszterelnökét

A dakkai törvényszék a vádhatóság tájékoztatása szerint az általa benyújtott két beadványra válaszul adta ki a letartóztatási parancsokat. A korábban éppen Haszina által létrehozott különleges háborús bűnökkel foglalkozó bíróság - a volt kormányfő ellen fordulva - három vizsgálatot indított augusztusban a lemondásával egyidőben Indiába menekülő politikus ellen a zavargások során történt visszaélések miatt.

Bangladesben júliusban törtek ki tömeges tiltakozások egy kvótaszabályozás miatt, amely a kormányzati állások 30 százalékát a háborús veteránok rokonai számára tartotta volna fenn. A hónap végéig, több mint három héten át tartó erőszakos tömegtüntetések idején mintegy négyszázan vesztették életüket, ezrek sérültek meg, és mintegy 11 ezer embert letartóztattak. A kormányellenes tüntetések egy időre szüneteltek, miután a kvóták nagy részét a legfelsőbb bíróság eltörölte, de újrakezdődtek, és Haszina lemondásáig folytak.

Bangladesh is on the boil.

The anti-quota stir has intesified.

32 people have died.

Protesters have called for a nationwide shutdown, rejecting PM Sheikh Hasina's offer of talks.

To all those of you who've written to us from Bangladesh, we're covering the story. Stay safe. pic.twitter.com/UzllNhStLD