Újabb súlyos támadás érte Izraelt

Mintegy hatvan katona sebesült meg, amikor a robbanószerrel felszerelt támadó drón felrobbant a Goláni elit egység kiképzőtáborának ebédlője fölött Izrael középső részén, a Saron-vidéken fekvő Binjamina közelében. A Zijad 107 gyártmányú drónt Libanonból indították, és a légvédelem riasztása nélkül érte el a vacsorázó újoncokkal teli étkező helyiséget.

Az IDF előzetes vizsgálata szerint két drónt indítottak Libanonból, s a másikat elfogták. Mindkettőt megfigyelték a határ átlépésétől, de a laktanyát elérőnek útközben nyoma veszett, ezért nem aktiválták a figyelmeztetést. A Hezbollah jelentekezett a támadás elkövetőjeként. Ők az áldozatok:

Four young beautiful souls killed by a Hezbollah drone in Binyamina. ?️Omri Tamari, 19 ?️Yosef Hieb, 19 ?️Yoav Agmon, 19 ?️Alon Amitay, 19 May their memories be a blessing ? pic.twitter.com/mmF4IffCQX

Az izraeli légierő repülőgépei és helikopterei üldözték a második drónt is, de az eltűnt a radarról valószínűleg azért, mert nagyon közel repült a talajhoz. Azért nem kapcsolták be a szirénákat, mert eltűnése után azt feltételezték, hogy lezuhant vagy elfogták.

"A háború kezdete óta foglalkozunk a drónfenyegetéssel, és jobb védelmet kell nyújtanunk velük szemben” - közölte Daniel Hagari, az IDF szóvivője az incidens után, és megígérte, hogy az eset kivizsgálása után levonják a tanulságokat.

Breaking: Hezbollah launched a drone attack on an Israeli training camp in Binyamina, resulting in 3 fatalities and 67 injuries. Disturbing images and videos from the scene are circulating on social media. Stay tuned for updates. #Hezbollah #Israel #BreakingNews pic.twitter.com/P4KKPB74G8