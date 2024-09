Donald Trump amerikai republikánus párti elnökjelölt az ukrajnai háború gyors befejezésére tett ígéretet megválasztása esetén Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, akit a New York-i Trump-toronyban fogadott pénteken. A volt amerikai elnök a megbeszélés előtt újságírókhoz szólva elmondta, hogy kész Ukrajnával és Oroszországgal is együtt dolgozni a konfliktus rendezése érdekében.

"Nagyon jó kapcsolatunk van (Zelenszkijjel), és mint tudják, nagyon jó a viszonyom Vlagyimir Putyin orosz elnökkel" is - jelentette ki. "Úgy vélem, ha győzünk (a választáson), akkor nagyon gyorsan rendezni tudjuk" az ukrajnai konfliktust - tette hozzá.

