Többen meghaltak a legújabb, Ukrajnát ért orosz légicsapásokban - videó

Andrij Szadovij, Lemberg polgármestere a Telegramon közölte, hogy a halálos áldozatok között van egy szülésznő és egy férfi, míg 35 ember orvosi ellátásra szorult. Az üzenetküldő alkalmazáson közzétett felvételen egy épület romjai között látható városvezető elmondta továbbá, hogy a város központja elleni légitámadásban több mint 50 épület rongálódott meg, köztük iskolák, egészségügyi intézmények és lakóépületek.

Makszim Kozickij, Lemberg megye kormányzója korábban arról számolt be, hogy az áldozatok egyike egy 14 éves lány, a sebesültek közül pedig öten gyerekek.

As a result of the overnight Russian strike on Lviv, it is known that three people have been killed and 19 others injured.



Preliminarily, one of the victims is a 14-year-old girl. The strike targeted residential buildings. pic.twitter.com/QTulk4GwuQ