Tragédia történt egy izlandi jégbarlangban - videó

A közösségi médiában közzétett rendőrségi közlemény szerint a mentőket vasárnap délután három órakor riasztották az Izland délkeleti részén fekvő helyszínre. A jégbarlangnál egy 25 tagú nemzetközi turistacsoport tett látogatást, amikor négyükre ráomlott a barlang egy része.

Két turista súlyosan megsérült, egyikük a baleset helyszínén belehalt sérüléseibe, a másikat stabil állapotban helikopterrel szállították kórházba a hatóságok közlése szerint.

#BREAKING: Tourists trapped in an ice cave which collapsed at #Breiðamerkurjökull, west of #Jökulsárlón in Iceland



Tourists were injured and are believed trapped, after an ice cave collapsed on Breiðamerkurjökull west of Jökulslárlón.



