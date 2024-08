Brutális véget ért az oroszországi börtönlázadás - videó

Mesterlövészek "semlegesítették" azt a négy elítéltet, akik túszokat ejtettek a volgográdi Szurovikinóban lévő börtöntelepen, a foglyaikat pedig kiszabadították - közölte pénteken az orosz nemzeti gárda helyi parancsnoksága.

Andrej Bocsarov, a Volgográdi terület kormányzója azt mondta, hogy az incidensnek halottjai vannak a fegyház túszul ejtett alkalmazottai között. Korábban azt mondta, hogy az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) négy sérült alkalmazottját kórházba szállították Szurovikinóban.

A FSZIN azt jelentette, hogy a túszejtés a telep fegyelmi bizottságának ülése során történt. Az RBK hírportál azt közölte, hogy az elkövetők az Iszlám Állam terrorszervezet követői. A Rigában szerkesztett ellenzéki Meduza hírportál szerint a túszejtők azt hangoztatták, hogy a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központ elleni március 22-i terrortámadás ügyében őrizetbe vett "muszlim testvérekért" állnak bosszút, valamint azt, hogy négy gépkarabélyt és egy gépkocsit követelnek az elvonuláshoz.

A Meduza a helyszínen a túszszabadítás előtt készült videófelvételeket is közzétett, amelyen késsel felfegyverkezett közép-ázsiai kinézetű őrizetesek és vérben fekvő egyenruhás fegyőrök láthatók. Az egyik elítélt kezében a terrorszervezet egy rögtönözve elkészített zászlaját tartotta.

I always have been against imprisonment of members of #ISIS. I believe, captured members of ISIS need to be mass executed as their imprisonment is a burden to society & another opportunity for them to carry-out terror. They are doing that in IK-19 prison of #Surovikino in #Russia https://t.co/F6gFDIAcsc pic.twitter.com/Yxq2BzceIk