Matrózokra zuhant egy komp rámpája az Adrián, hárman életüket vesztették

Súlyos baleset történt vasárnap délután Horvátországban, Losinj szigetén – írja a horvát Index nyomán a 24.hu. Mali Losinj kikötőjében az egyik komp felvezető rámpája lezuhant, és épp az alatta dolgozó matrózokra zuhant, akik közül hárman meghaltak.

A horvát cikk szerint az eset a Split környékén közlekedő Lastovo nevű hajón történt. A hajó 72,7 méter hosszú és 13,7 méter széles, és 10 tonnás lehet a rámpája, ami lezuhant. A rendőrség közlése szerint vizsgálatot folytatnak, hogy kiderüljön, ki a felelős a balesetért.

Three Jadrolinija workers die in a tragic ferry accident in Mali Lošinj. Still no trace of the man who fell off a cruise ship three days ago. The Olympic Games in Paris come to a close.https://t.co/a9U6sx41Em