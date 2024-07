Rovarapokalipszis egy Rhode Island-i strandon – videó

A szitakötők a Westerly település Misquamicut üdülőterületén jelentek meg, a fürdőzők legnagyobb meglepetésére – írja a hirado.hu.

„Élveztem a napot a strandon, amíg át nem éltünk egy szitakötő-apokalipszist” – mondta egy szemtanú, aki szerint a rovarok megjelenésekor a legtöbben azonnal fedezéket kerestek, sokan az autójukhoz rohantak.

Would you stay or go? ⛱️?⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday -- you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI