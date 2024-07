Volodimir Zelenszikij: egy játszóteret is eltaláltak az orosz rakéták Mikolajivban

Az ukrán légierő helyi idő szerint délután öt óra körül jelezte az orosz rakétatámadást, és kérte Mikolajiv lakosait, hogy haladéktalanul vonuljanak óvóhelyre. Percekkel később már robbanások hallatszottak városban - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal később az X-en arról számolt be, hogy becsapódás történt egy játszótéren, "egy átlagos lakóépület" mellett. Hozzátette, hogy az eddigi adatok szerint a három halálos áldozaton kívül öten sebesültek meg a támadásban. Az államfő a katasztrófavédelmi szolgálat által készített fotókat is közzétette.

A Russian missile strike on Mykolaiv hit a children’s playground near an ordinary residential house. Currently, five people are reported injured, and three people were killed, including a child. My deepest condolences to the families and friends who have lost their loved ones.… pic.twitter.com/QpQ8VP3yOa