Dróntámadás érte Tel-Avivot – videó

A drón a belvárosban, a Ben Jehúda és a Sálóm Aléhem utca kereszteződésének környékén, az Egyesült Államok nagykövetségének közelében csapódott be hajnali három óra körül. A halálos áldozat egy 50 év körüli férfi, hárman a repeszek miatt, egy negyedik áldozat pedig a drón becsapódása miatt sebesült meg, a többiek kisebb sebesüléseket szenvedtek.

Az izraeli mentőszolgálat szóvivője, Cachi Heller elmondta, hogy a gyorsan a helyszínre érő mentősök először négy sebesültet szállítottak kórházba, akik közül hármat a robbanás miatt szétszóródó üvegcserepek sebesítettek meg, többeket otthonaikban. Négy pánikba esett áldozatot is ápoltak, és a halottat csak később fedezték fel az egyik, a robbanáshoz közeli épületben.

Yemeni army confirms the attack on "Tel-aviv", says a new stealth drone dubbed "Yaffa" has carried out the attack.



Yaffa is the actual Palestinian name of "Tel-aviv". pic.twitter.com/IJQpz0j8Qz