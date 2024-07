Megdöbbentő beszámolók az ISIS embereinek kegyetlenkedéseiről

A nyugat-bagdadi büntetőbíróság bűnösnek mondta ki a hírhedt Abu Bakr al-Bagdadi feleségét, terroristabandákkal való együttműködés miatt és halálbüntetést szabott ki rá - közölte a hivatalos iraki hírügynökség. A nőről a beszámoló szerint bebizonyosodott, hogy a házában jazidi nőket tartott fogságban, akik aztán az Iszlám Állam terrorszervezet harcosainak rabszolgái lettek.

A legtöbb kiszabadult nő arról számolt be, hogy elfogásuk után kor szerint csoportokba osztották őket, az időseket pedig rögtön megölték - írja tanulmányában a Danube Institute. Az ISIS emberei különösen kegyetlenül bántak a jazidi nőkkel, akiket nem tekintettek embernek, hanem tárgyként kezelték őket. Különösen gyakori volt a szexuális erőszak: a Human Rights Watch adatai alapján 105 nőből legalább hetvenet sorozatosan megerőszakoltak. Ezzel együtt járt a kényszerített terhesség, vagy az erőszakos abortusz, azért, hogy az ISIS hívei szaporodjanak, viszont ne születhessen újabb jazidi generáció.

Két hete, az iraki Moszul közelében az ISIS emberei elevenen megégettek 19 fiatal jazidi nőt, mert nem voltak hajlandóak áttérni a muzulmán hitre, és szexuális szolgáltatásokat nyújtani az Iszlám Állam fegyvereseinek. Néhány nappal később pedig 50 jazidi nőt fejeztek le ugyanezért.

ISIS burned 19 Yezidi girls alive for refusing to convert to Islam and be sex slaves.



Not a single MusIim protested for Yezidis!



10,000,Yezidis were killed by lSlS for refusing to convert to lsIam.

7,000 women and children were kidnapped and raped.

Still 2702 missing! pic.twitter.com/ljwz6ffS70