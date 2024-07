Geert Wilders: a holland Szabadságpárt csatlakozik a Patrióták Európáért nevű csoporthoz

Az X-en közzétett üzenetében Geert Wilders úgy fogalmazott: "a PVV-ben hazafiak vagyunk, szeretjük erős és szuverén nemzetünket". Közölte továbbá, hogy pártja küzd az illegális bevándorlás ellen, és védi a békét és a szabadságot. Támogatja Ukrajnát, védelmezi a zsidó-keresztény örökséget és a családokat.

"Egyesíteni akarjuk erőinket az Európai Parlamentben, és büszkén csatlakozunk a Patrióták Európáért nevű pártcsoporthoz" - tette hozzá Wilders.

We are PVV-patriots, we love our nation. Strong and sovereign. Resisting illegal immigration. We defend peace and freedom. And support ??. We protect our Judeo-Christian heritage. And our families.



We want to combine forces in the EP and will proudly join #PatriotsforEurope! ?