Tovább szedi áldozatait a tomboló Beryl hurrikán - videó

Az idei hurrikánszezon szokatlanul korán érkezett első nagy trópusi vihara eddig legkevesebb tíz ember halálát okozta a térségben.

Richard Thompson, a jamaicai katasztrófavédelem igazgatója egy halálos áldozatról számolt be a sajtónak. Mint mondta: a nő életét egy házára dőlt fa oltotta ki. Jamaica déli partvidékén mentőcsapatok evakuálták az áradások elől menekülőket. Csaknem ezer embert helyeztek el átmeneti szállásokon - fűzte hozzá Thompson.

Hurricane Beryl's impact is being felt across most of the island as rain and wind have started to intensify within the last thirty minutes.#HurricaneBeryl #ObservingBeryl #Beryl #JamaicaObserver #AlwaysAhead pic.twitter.com/dmztpZPCoF