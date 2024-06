Megrongálták a brit uralkodó portréját - videó

A brit uralkodót formabontó módon ábrázoló hatalmas, 2,6 méter magas és 2 méter széles alkotás - az egyik legelismertebb kortárs brit portréművész, Jonathan Yeo munkája - a neves brit képzőművészeti magángyűjtemény, a Philip Mould Gallery londoni kiállítótermében látható.

Az Animal Rising (Állatfelkelés) nevű, magát erőszakmentes állatvédő szervezetként jellemző csoport két tagja Károly arcmására a Wallace és Gromit című brit animációs vígjátéksorozat emberi főszereplője, Wallace stilizált arcképét ragasztotta, alá pedig egy szövegbuborékot illesztett, amelyben Wallace felhívja hűséges kutyája, Gromit figyelmét arra, hogy milyen kegyetlenül bánnak a brit farmokon a tenyészállatokkal.

The first official portrait of King Charles since his coronation has been decorated with stickers by animal rights groups ???



⁉️ Now somehow the picture is more cheerful, isn't it.. pic.twitter.com/Xqhm20DhQv