Izrael tagad, de a Hamász-fevétel drámai

A Hamász fegyveres szárnyának szóvivője, Abu Ubaida szombat éjjel jelentette be, hogy izraeli katonákat ejtettek foglyul a Gázavárostól északra lévő Dzsabaliában vívott harcokban. A szóvivő a videofelvételen azt mondta, hogy a fegyveresek Dzsabália menekülttáborban egy alagút nyílásához csábítottak néhány katonát, közelharcot vívtak velük, és sikerült megsebesíteni, megölni vagy elfogni mindegyiküket.

Közreadtak egy másik videofelvételt is, amelyen egy sebesültnek látszó embert vonszolnak egy alagútban, és izraeli fegyverek, mellények és sisakok is láthatók.

