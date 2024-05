Ritka és drága orosz fegyvert puszítottak el az ukránok

Állítólag az ukrán tüzérség lőtte ki az oroszok egyik legkülönlegesebb fegyverét, egy TOR-M2DT légvédelmi rakétarendszert. A ritka eszközt még februárban, Ukrajna déli részén, a herszoni régióban kapta el a tüzérség. Az az érdekessége, hogy eredetileg a sarkkörön túli területek védelmére tervezték és még mínusz 50 foknál hidegebb időben is működőképes - írja a Defence Blog.

A TOR-M2DT két, egymással összekapcsolt lánctalpas járműből áll. Az elsőben kaptak helyet a kezelők és itt van a tűzvezető központ is. A hátsóban van a radar és két indítókonténer, egyenként négy-négy rakétával. Ezeket függőlegesen lövik ki, és amint néhány méter magasságra elemelkedtek, a rakéta orrában lévő fúvókák a megfelelő irányba állítják a fegyvert, majd beindul a menethajtómű. Ez a rendszer, 1-12 kilométer távolságban, és 10 métertől 10 kilométer magasságban repülő célok ellen hatásos.

"BaluHUB" showed footage of the work of the secondary school for the last 3 weeks. #Ukraine️ #ukrainecounteroffensive #UkraineWar #UkraineWillWin #UkraineRussiaWar #Ukraina #Ukrainian #UkrainianArmy #Wagner #Russia #Crimea pic.twitter.com/XpXkXI1lKA

Az alap változata a 9K330 Tor (NATO-kódja SA–15 Gauntlet), amelyet még az 1980-as években fejlesztettek ki, alacsonyan repülő harci gépek, helikopterek, robotrepülők, drónok, irányított és ballisztikus rakéták, valamint légibombák leküzdésére. Egy lánctalpas alvázra 8 darab, konténerben elhelyezett rakétát, valamint a célfelderítő és tűzvezető lokátort építettek. Később létrehozták a tengerészeti változatát is, ami 1989-ben állt hadrendbe a szovjet flottánál.

A Szovjetunió felbomlása után a TOR rendszerből néhány az utódállamokhoz is került. Ukrajna legalább hat rendszert örökölhetett, legalábbis a 2018-as függetlenség napi díszszemlén ennyi vonult fel. A fegyver a 2000-es évek elejéig állt rendszerben, de akkor kivonták, mert már nagyon alacsony volt a hadrafoghatósága. Viszont pár évvel később felújították és ismét hadrendbe állították.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően még ma is élvonalbeli légvédelmi fegyvernek számít. 2018-ban kezdték meg a legújabb változat, a hideg, sarkvidéki időjáráshoz optimalizált, TOR-M2DT csapatpróbáit. Zászlóalj szintű légvédelemre tervezték, és képes teljesen automatikusan is működni. Ilyenkor önállóan figyeli a kijelölt légteret, és ha olyan repülő tárgyat észlel, amelyet az idegen-barát felismerő berendezés ellenségként azonosít, akkor rakétát indít ellene.

A TOR rakétarendszerhez egy szörnyű katasztrófa is köthető. 2020 januárjában egy, a teheráni nemzetközi repülőtérről felszálló, ukrán utasszállítót lőttek le ezzel a fegyverrel az iráni forradalmi gárda katonái. Állítólag egy feléjük közeledő amerikai cirkálórakétának nézték az amúgy tőlük egyre távolabb repülő Boeing 737-est. Két rakétát indítottak az utasszállító ellen, és az a levegőben darabokra szakadt. 176 ember vesztette életét, akik többségükben iráni és kanadai állampolgárok voltak.

If this video is authentic, it may be showing the actual ascent and impact of 2 missiles hitting #PS752 pic.twitter.com/cGeJn1oYCy