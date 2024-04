Bemutatták III. Károlynak az őt ábrázoló új fontbankókat

Andrew Bailey a londoni Buckingham-palotában kereste fel III. Károly királyt, akinek díszes gyűjteményt ajándékozott az összes címletből. Ezek mindegyike a 00001-es sorozatszámot viseli.

Az uralkodó - akit jelenleg daganatos megbetegedéssel kezelnek és ezért nyilvános programokon egyelőre nem vesz részt - "nagyon elegánsnak" nevezte az új bankjegyeket.

A 75 esztendős Károly arcképével ellátott 5, 10, 20 és 50 fontos új bankók hivatalos forgalmazása június 5-én kezdődik.

A jelenleg forgalomban lévő angliai és walesi kibocsátású 5, 10, 20 és 50 fontos bankók előoldalán III. Károly király édesanyja, a 2022-ben - életének 97., uralkodásának 71. évében - elhunyt II. Erzsébet királynő portréja látható. A néhai uralkodó 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halála után lépett az Egyesült Királyság trónjára, de az arcmását viselő első fontbankjegyek csak 1960-ban kerültek forgalomba.

A brit királyi család hivatalos X-profilján közzétették, milyen is az új, III. Károly arcával ellátott 10 fontos bankó:

The notes will go into circulation on 5th June. This is the first time The Bank of England has changed the image of The Monarch on a banknote (Queen Elizabeth II became the first Monarch to appear on a Bank of England note in 1960). pic.twitter.com/HrFusfC0CV