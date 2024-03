Az Iszlám Állam közzétette a moszkvai terrortámadás elkövetőinek fényképét

Az ISIS-hez köthető hírszolgálat, az Amak ügynökség szombaton négy embert ábrázoló fotót mutatott be, amelyen azonban az arcokat felismerhetetlenné tették.

??⚡️--



"Islamic State" in the "Amak" agency posted photo of the shooters in "Crocus"



Their clothes match those of the detainees in the video published by Russian media. The Amak agency called the terrorist attack Russia's revenge for fight against ISIS.#Russia-#Moscow-#ISIS pic.twitter.com/CPnGLYuCbD