India új atomfegyvert próbált ki

Narendra Modi miniszterelnök az X közösségi felületen gratulált az állami tulajdonú Védelmi Kutatási és Fejlesztési Szervezet (DRDO) tudósainak az Agni-V első sikeres belföldi tesztrepüléséhez.

A rakétát a földi telepítésű, többrobbanófejes interkontinentális rakéták (MIRV) technológiájával alkották meg. A fegyver több, különböző célpontot is képes egyszerre támadni.

Indián kívül csupán az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Nagy-Britannia és Franciaország rendelkezik hasonló képességekkel.

