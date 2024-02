A reggeli csúcsban érte rakétaeső Ukrajnát

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország rakétatámadást intézett Kijev és más nagyobb ukrán városok ellen a szerda reggeli csúcsforgalom idején - írja a Reuters értesülése alapján a Portfolio.

Hatalmas robbanásokat lehetett hallani az ukrán fővárosban helyi idős szerint reggel 7 óra előtt (magyar idő szerint 6 óra). A légvédelmi rendszerek működésbe léptek a támadás kivédésére – írta Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon.

A légierő már egy órával korábban légiriadót hirdetett Ukrajna egész területére.

Oleh Sinehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy Harkiv városában egy nem lakóövezeti infrastrukturális létesítményt ért rakétatámadás - írják.

Károkról és sérültekről egyelőre nem érkeztek jelentések.

❗️Around 6 AM local time, an air raid was announced across #Ukraine. Russia launched cruise missiles across the country. Explosions were heard in many cities, including #Kyiv.



The mayor of the capital, Vitalii #Klitschko, stated that the air defense is active in the city. pic.twitter.com/19kK7Myifr