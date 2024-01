Szakértő: Irán megrettent attól, hogy háborúba keveredhet az Egyesült Államokkal

Irán és iraki szövetségese azt bizonygatja, hogy egyiküknek sincs semmi köze a jordániai amerikai bázist ért dróncsapáshoz. A támadásban három amerikai katona a vesztette életét, és ez kemény válaszlépésre ösztökélheti az Egyesült Államok elnökét – írja legújabb elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). A washingtoni kutatóközpont úgy véli, hogy a teheráni vezetés és iraki szövetségesei – félve a következményektől – igyekeznek enyhíteni a feszültséget.

Nemcsak elhatárolódtak a dróntámadástól, hanem a Kataib Hezbollah kedden még azt is bejelentette, hogy a jövőben felhagy minden olyan akcióval, amely az Egyesült Államok katonáinak életét veszélyeztetheti. Ugyanakkor Teheránban is azt hangoztatják: a nyugati sajtó azon igyekszik, hogy belekényszerítse Teheránt és a Kataib Hezbollah szervezetet a katonai összetűzésbe az Egyesült Államokkal.

A január 28-i jordániai dróncsapást követően a nyugati média arról számolt be, hogy a támadást nagy valószínűséggel az Irán szolgálatában álló Kataib Hezbollah követhette el, méghozzá Teherán utasítására. Viszont mind az iraki szélsőséges szervezet, mind pedig az iráni vezetés most azt hangoztatja, hogy az akció helyi ellenálló csoportok számlájára írható. Azt is kiemelik, hogy ezek a szervezetek nem állnak iráni befolyás alatt – írja az ISW.

A dróntámadás után a világsajtó azt kezdte találgatni, hogy Joe Biden amerikai elnök milyen válaszlépést tehet a három halálos áldozattal járó akció megtorlására. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy az elnök utasítást ad az amerikai haditengerészetnek egy iráni kémhajó és a védelmére kirendelt két fregatt elsüllyesztésére. Ezen az infografikán a Behshad nevű, feltételezhetően felderítésre és harcvezetésre használt hajó, illetve a két iráni fregatt helyzete látható.

???? Infographics on Iranian warships in the Gulf of Aden, which are suspected by the United States of coordinating Yemeni attacks.



The priority target in the event of an American strike is the IRIS Behshad control ship. - ISZ reports pic.twitter.com/RDVjjc6L6C