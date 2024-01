Lionel Messi fényűző ünnepségen indította útjára a világ legnagyobb luxushajóját – videó

Kevesebb mint egy héttel a Royal Caribbean International alapításának 55. évfordulója előtt, január 27-én a világ legnagyobb hajótársasága és Lionel Messi, az Inter Miami világbajnok argentin labdarúgója útjára indította a világ legnagyobb hajóját, az Icon of the Seast.

A luxushajó a miami kikötőből futott ki a nyílt vízre mintegy tízezer utassal a fedélzetén,

és hét éjszakás karibi útjai mindegyikén páratlan élményeket, valamint mesébe illő tájat kínál mindazoknak, akik megengedhetnek maguknak egy ilyen kiruccanást.

„Megcsináltuk! Hétévnyi kemény munka és egy hihetetlen vízió nyomán végre megszületett az Icon of the Seas” – mondta Michael Bayley, a Royal Caribbean International elnök-vezérigazgatója. A tengerjáró útra kelése alkalmából tartott ünnepségen a Royal Caribbean legénysége, vezetői, alkalmazottjai, támogatói és az Inter Miami labdarúgócsapatának képviselői is részt vettek, köztük a klub világsztárja, Lionel Messi.

Lionel Messit lenyűgözte a luxushajó

A nyolcszoros aranylabdás futballista és csapattársai avatták fel a hajót első útja előtt. „A család nagyon fontos a számomra, ezért örömmel és nagy izgalommal vettem részt az ünnepségen” – fogalmazott Lionel Messi. A Barcelona korábbi támadója hozzátette: minden, amit az Icon of the Seas fedélzetén látott, új szintre emeli az általa eddig ismert hajóutakat. Úgy véli, egész családok számára kínál olyan élményeket a hajóóriás, amelyekre örökké emlékezni fognak.

„Az Icon of the Seas több mint ötven évnyi álmodozást vált valóra. A tengerjáró tökéletes többgenerációs családi nyaralást kínál, amely új szintre emeli a vakáció fogalmát, hiszen fedélzetén minden korosztály álmai valóra válnak” – emelte ki Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnök-vezérigazgatója.

Sosem látott luxus

Az Icon of the Seas olyan átfogó élménysorozatot kínál, amely minden nyaralástípus legjavát egyesíti, a tengerparti pihenéstől kezdve a hotelek nyugalmán keresztül egészen a vidámparki kalandokig. Több mint negyven étterem közül válogathatnak az utasok, és a sok-sok extra programlehetőség között színházi előadások is helyet kaptak. Az utakon az adrenalin szerelmesei sem unatkoznak majd, hiszen a hét medence mellett óriási vízi csúszda és kötélpálya is található. A kisgyermekes családok is külön szekciót kaptak a hajón, sok-sok játékkal és gyermekbarát medencékkel.