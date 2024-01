Egészen hajmeresztő esethez vezettek a húszik Vörös-tengeri támadásai Ausztráliában

A Bahijah nevű hajó január 5-én indult Ausztráliából Izraelbe, ám a kereskedelmi hajózási útvonalakat, illetve amerikai és brit hadihajókat fenyegető vörös-tengeri rakétatámadások miatt az ausztrál kormány a hónap derekán hazarendelte azt útjáról.

Iparági tisztviselők, valamint az ausztrál kormány tájékoztatása szerint arról egyelőre nem született döntés, hogy a megfeneklett hajó rakterében 40 Celsius-fokban tengődő állatokat kirakják-e Ausztráliában - ahol az állatjóléti és élelmiszerbiztonsági szabályok szerint karantén vár rájuk -, vagy Afrikát megkerülve egy csaknem egy hónapig tartó tengeri úton eljuttatják őket Izraelbe - közölték.

Noha a fedélzetén lévő állatok az érintett exportőrcégek szerint kielégítő állapotban vannak, a rekkenő hőség miatt az állatvédők aggodalmuknak adtak hangot.

ABC news report: Thousands of animals stranded off Perth amid heatwave "this is a trade that over and over and over again has produced animal welfare atrocities" - @Josh4Freo #banliveexport #Bahijah pic.twitter.com/5RcW3Wv7eH

It's predicted to be 36°C in Fremantle today.

40°C tomorrow.



For thousands of animals still trapped inside the MV Bahijah, now sitting off the coast of WA, weeks of stress, heat and waste build-up must be unbearable.



Can you guess what the live export industry's 'solution' is? pic.twitter.com/SmMsnUZg3S