Felrobbant egy tartálykocsi, pokoli pusztítást okozva – videó

A helyi katasztrófavédelem felvételein látszik, hogy hatalmas lángok csaptak föl a baleset helyszínén egy bevásárlóközpont előtt, egy lakóház és egy nemzetközi iskola közelében.

A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet, kora reggelre teljesen el is oltották kösz- közölte a mongóliai katasztrófavédelmi hivatal a Facebookon.

At least six people were killed and 14 injured in a gas #explosion caused by a vehicle #crash in #Mongolia's capital on Wednesday, local authorities said. pic.twitter.com/q8XWa9MJPE