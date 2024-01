Brit technológia segíti az ukrán harckocsizókat - videó

Az aknák jelentik az egyik legnagyobb veszélyt a páncélos járművekre. A földbe temetett robbanótestek a legtöbbször észrevehetetlenek ezrét rendkívül veszélyesek. Főleg védelemben nagyon hatásosak. Az aknamezők felszámolása nehéz és kockázatos feladata.

Az egyik legelterjedtebb módszer az, hogy a tankok elejére különleges kialakítású ekét szerelnék, amely kifordítja a földből az aknákat, amiket aztán a tűzszerészek hatástalanítani tudnak. Mivel az oroszok kiterjedt aknamezőkkel védik a saját vonalaikat az ukránok számára kulcsfontosságú, hogy lehetőleg veszteség nélkül tudjanak áthaladni ezeken.

A brit Pearson Engineering által kifejlesztett Track Width Mine Ploughs (TWMP) aknafordító ekéről először készült olyan videó, amin az eszköz egy ukrán T-72M1 harckocsin volt látható. Korábban több ezer ilyen aknamentesítő készletet szállított már a cég az indiai hadsereg T-72M1, T-90S és Arjun MK1 tankjaihoz.

