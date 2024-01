Fájdalmas videót mutogatott a Hamász

A felvételen látható volt két férfi holtteste és egy fiatal női túsz is, aki láthatóan kényszer alatt megerősítette, hogy két társa meghalt.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője erre reagálva azt mondta: az egyik túsz bizonyosan nem az izraeli csapások következtében halt meg. Név szerint azonosítva az egyik áldozatot azt hangsúlyozta, hogy az ő esetéről a Hamász hazudik, mert az izraeli hadsereg nem támad olyan helyeket az övezetben, amelyekről tudják, hogy ott izraeli túszokat tarthatnak fogva.

Hostages Yossi Sharabi and Itai Svirsky reported dead in Hamas video



