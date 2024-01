Az ukránok egyelőre még féltik az amerikai tankjaikat - videó

Az Egyesült Államok - korábbi ígéretének megfelelően - tavaly október közepéig leszállította mind a 31 darab M1 Abrams tankot. Az ukránok azonban egyelőre még nem küldik a harckocsikat a frontra. Úgy tudni, ennek az a legfőbb oka, hogy amerikai sajtóértesülések szerint ezek a páncélosok nagyon sebezhetőek, ha felülről vagy oldalról éri őket dróntámadás.

Mivel az orosz hadsereg széleskörűen használ a harckocsik ellen drónokat, az ukránok egyelőre ódzkodnak attól, hogy bevessék az amerikai tankokat. Az M1A1-es egy korai változata az Abramsnek, amelyet a drónok előtti időkben fejlesztettek ki. Az amerikai haderő már a sokkal korszerűbb, M1A2 SEP v2 illetve a még ennél is modernebb SEP v3 változatokat használja. A legfőbb eltérés a korábbi típushoz képest az, hogy az újabbaknál már megerősítették és ellenállóbbá tették a torony felső, illetve oldalsó páncélzatát.

???????‼️ American Abrams tank in Ukraine.



Where exactly and at what distance from the front it was made is unknown.



Previously, American media wrote that these tanks are vulnerable to attacks from FPV drones from above and from the side, and therefore they are trying to keep… pic.twitter.com/JGuRbXreB5